Huawei : le Canada autorise officiellement l'extradition de Meng Wanzhou vers les États-Unis

Une date définitive d'extradition sera fixée le 6 mars

Le Canada s'est assuré du respect du principe de la « double incrimination »

La fin de la première saison du feuilletonest proche. Vendredi 1er mars,a décidé de répondre favorablement à la demande d', réclamée depuis son arrestation à Vancouver le 1er décembre 2018. Libérée sous caution dix jours plus tard, elle était sous le régime de la liberté surveillée (sur le sol canadien seulement).Les fonctionnaires du département de la justice du Canada ont donc émis une autorisation officielle d'extradition de Meng Wanzhou. La dirigeante, fille du fondateur de Huawei Ren Zhengfei, attend désormais la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui doit fixer de manière définitive la date de son extradition cette semaine, le 6 mars 2019. À cette occasion, «», annonce la justice canadienne.. Le ministère de la Justice du Canada a ainsi pu s'assurer que le comportement allégué de l'intéressée pourrait entraîner une peine d'emprisonnement d'un an ou plus s'il avait eu lieu au Canada.Le pays nord-américain a fait valoir ce qu'il appelle le principe de la « double incrimination ». Ce dernier prévoit que les faits qui alimentent une demande d'extradition doivent être aussi bien considérés comme criminels tant par la justice américaine que par la justice canadienne. Ce qui est donc le cas.Les États-Unis reprochent à Meng Wanzhou d'avoir caché de prétendus liens entre Huawei et une société, Skycom, qui tentait de contourner les sanctions américaines et européennes prononcées contre l'Iran, induisant ainsi en erreur les institutions bancaires. Elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Si la Chine avait dans un premier temps appelé à sa libération immédiate sans condition, Huawei pourrait totalement se désolidariser de sa directrice financière en cas de culpabilité avérée.