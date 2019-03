LEGO : le fabricant de jouets trolle Samsung et Huawei avec son Lego Fold

© Samsung

Plié de rire devant le Lego Fold

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK — LEGO (@LEGO_Group) 4 mars 2019

Un smartphone qui ne casse pas des briques

Vous attendez avec impatience l'arrivée en boutique des Samsung Galaxy Fold et Huawei Mate X ? Lego va peut-être bien vous faire changer d'avis avec le Lego Fold, doté « d'une incroyable couverture de cinq pouces qui se déplie pour devenir un livre de 11 pouces », le Lego Fold « n'est jamais à court de batteries », tout ça pour seulement 69 € alors que le Galaxy Fold est annoncé à un prix dépassant les 2 000 €, et 2 299 € pour le Mate X Le groupe danois dont les briques emboitables et autres figurines sont connues dans le monde entier profite ici de l'entrée en course des deux géants de la téléphonie mobile sur le segment des téléphones pliables pour blaguer tout en plaçant son nouveau produit. Car oui, Il s'agit d'un véritable jouet pliable baptisé Pop-up et non Lego Fold. Déjà en vente sur Amazon , Pop-up est un set de construction de 859 pièces prenant la forme d'un livre qui permet de réunir deux contes de fées :etÀ vrai dire, ce tweet plein de dérision a certainement fait sourire les dirigeants de chez Samsung, cette opération de communication semble en effet plutôt bienveillante bien que son objectif fût sans aucun doute de rendre cette campagne de publicité virale. Chez Huawei, l'ambiance est peut-être un peu moins à la rigolade au vu des récents évènements et des tensions avec Washington , en outre, le fabricant chinois aurait peut-être préféré être davantage moqué que son principal concurrent Samsung !Toujours est-il que le Lego Fold est bel et bien réel et peut déjà être commandé ! Son design ne casse pas des briques et on ne nous vous cache pas que l'on préfère l'esthétisme de Samsung , nous attendrons bien encore un petit peu, jusqu'à, pour profiter pleinement de son écran pliable.