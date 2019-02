Samsung présente son Galaxy Fold plus en détails dans une vidéo de 4 minutes

Le Galaxy Fold sous toutes ses coutures

Attendu depuis des années, le smartphone pliable deest enfin une réalité. Après une présentation officielle assez timide, le géant coréen laisse entrevoir plus en détail le fonctionnement de son nouveau terminal sous Android.Si pour le moment aucun site spécialisé n'a pu poser ses mains sur le Saint-Graal des smartphones pliables, on peut toutefois profiter d'une vidéo de quatre minutes présentant plus en détail le. On y voit ainsi le système de pliage en action, avec en particulier l'espace laissé entre les écrans une fois l'appareil replié.Outre les divers coloris disponibles, la courte vidéo montre aussi plusieurs applications Android en action, dont Google Maps qui passe du grand écran de 7,3" à l'écran secondaire de 4,6" en quelques secondes. Ce dernier est d'ailleurs entouré de larges bordures loin d'être esthétiques...Malgré tout, l'interface OneUI semble bien au point, assurant une transition fluide entre les modes tablette et smartphone. En fin de vidéo, on aperçoit aussi lequi permet de transformer le Galaxy Fold en petite unité centrale d'appoint une fois connecté à un écran externe.À défaut d'être élégant, le Galaxy Fold reste intriguant. Lui et ses compères pliables comme le Huawei Mate X marquent probablement un tournant sur le marché des smartphones. Rendez-vous le 26 avril 2019 pour la commercialisation officielle et les premiers tests.