Un simple bouton pensé pour la viralité suffit à compromettre des échanges entiers. Le rédacteur constate que xAI n’a ajouté aucune barrière technique pour empêcher l’aspiration automatique par les robots de recherche. Résultat : les chats s’empilent dans l’index, parfois accompagnés de mots de passe ou de consignes dangereuses.

Déjà, Meta AI avait laissé filtrer des messages via son flux public. L’histoire se répète : chaque nouvelle fuite ravive la crainte d’une exploitation malveillante, qu’il s’agisse de profilage, de phishing ou de chantage numérique. Face à ce risque systémique, la Commission européenne examine la conformité de Grok avec le RGPD, tandis que plusieurs autorités nationales s’intéressent à la conservation des logs et à l’absence de consentement éclairé.