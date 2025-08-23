La rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions, de reprise du travail ou des cours… et de connexion permanente à Internet. Beaucoup pensent encore que les ordinateurs Apple sont naturellement protégés contre les virus et cyberattaques. La réalité est toute autre : les menaces visant macOS se multiplient, et un simple antivirus gratuit ne suffit plus.
C’est pourquoi Intego Mac Internet Security X9, la suite de sécurité spécialement conçue pour les Mac recompensée d'une note de 9,1/10 dans son test indépendant sur Clubic, s’impose comme une solution de confiance. Bonne nouvelle : elle est en ce moment disponible à 19,99 € l’année au lieu de 49,99 €, soit à peine 1,67 € par mois.
Pourquoi Clubic recommande l'antivirus Intego Mac Internet Security X9 ?
- Spécialement conçu et optimisé pour macOS
- Antivirus et pare-feu en temps réel
- Léger, discret et efficace
Une protection pensée exclusivement pour les Mac
Contrairement aux antivirus généralistes, Intego a fait le choix de se consacrer uniquement à macOS. Résultat : une solution légère, fluide et parfaitement intégrée au système. Son antivirus VirusBarrier surveille votre machine en temps réel et neutralise les menaces dès leur apparition, tandis que son pare-feu intelligent NetBarrier adapte automatiquement ses règles selon le type de réseau utilisé (maison, travail, Wi-Fi public…).
En pratique, cela signifie que votre Mac reste protégé aussi bien au bureau qu’en déplacement, sans ralentissement ni complications. Dans nos tests, Intego s’est montré aussi discret qu’efficace, avec une interface claire et intuitive qui permet de suivre l’état de la sécurité en un coup d’œil.
Sécurité renforcée pour la rentrée et les déplacements
La rentrée est aussi synonyme de mobilité accrue : cafés, bibliothèques, coworkings, gares, hôtels… Les connexions Wi-Fi publiques se multiplient et deviennent un terrain de jeu idéal pour les cybercriminels. Grâce à NetBarrier, Intego bloque les tentatives d’intrusion et sécurise vos échanges, même sur un réseau partagé.
Autre avantage : la suite consomme très peu de ressources, ce qui vous permet de travailler, étudier ou streamer sans ralentissement. C’est donc une solution idéale pour celles et ceux qui veulent renforcer la sécurité de leur Mac sans compromettre ses performances.
Proposée habituellement à 49,99 €, la suite Intego Mac Internet Security X9 est aujourd’hui accessible pour seulement 19,99 € la première année, soit 1,67 € par mois. Une réduction rare pour une suite aussi complète, d’autant qu’elle inclut antivirus et pare-feu pour une protection à 360°. Attention : cette offre spéciale est valable pour une durée limitée. Une occasion idéale pour démarrer la rentrée l’esprit tranquille, avec un Mac vraiment protégé.