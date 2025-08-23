Contrairement aux antivirus généralistes, Intego a fait le choix de se consacrer uniquement à macOS. Résultat : une solution légère, fluide et parfaitement intégrée au système. Son antivirus VirusBarrier surveille votre machine en temps réel et neutralise les menaces dès leur apparition, tandis que son pare-feu intelligent NetBarrier adapte automatiquement ses règles selon le type de réseau utilisé (maison, travail, Wi-Fi public…).

En pratique, cela signifie que votre Mac reste protégé aussi bien au bureau qu’en déplacement, sans ralentissement ni complications. Dans nos tests, Intego s’est montré aussi discret qu’efficace, avec une interface claire et intuitive qui permet de suivre l’état de la sécurité en un coup d’œil.