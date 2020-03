Huawei lance le P40 Lite en France à partir de 279 €

© Huawei

Une belle fiche technique pour un tarif contenu

Huawei avertit sur l'absence des services Google

Un smartphone équilibré, qui sera lancé dans l'Hexagone à partir de 279,99 € avec une paire de FreeBuds Lite offerts. Livraisons prévues à partir du 20 mars.Conformément à ce que l'on attend du reste de la gamme, le P40 Lite affiche déjà un écran percé pour y intégrer un appareil photo de 16 mégapixels.Une dalle LCD IPS de 6,4 pouces entoure celui-ci, et affiche une définition de 2310 x 1080 pixels (398 ppp). Le capteur d'empreintes est quant à lui intégré sur le boutonsur la tranche droite du smartphone.Côté performances, il faudra compter sur un SoC Kirin 810 et pas moins de 6 Go de RAM, ce qui est est encore assez rare sur de l'entrée de gamme. 128 Go de stockage seront disponibles — et extensibles via les cartes NM Card propriétaires de Huawei.Le P40 Lite devrait s'avancer comme l'un des champions de l'autonomie en 2020. Avec sa batterie de 4 200 mAh couplée au peu d'énergie que consomment habituellement les puces Kirin, on pourra sans doute compter sur deux journées pleines sans croiser de chargeur. Le P40 Lite est, en outre, compatible avec la SuperCharge Huawei de 40 W.Enfin, la partie photo est assurée par quatre capteurs aux caractéristiques plutôt classiques sur ce type de gamme. Un module standard de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un duo macro+profondeur de 2 mégapixels chacun.En vertu des sanctions américaines qui pèsent sur Huawei depuis bientôt un an, le constructeur ne sera pas en mesure de proposer les services et applications Google sur son nouveau smartphone — ni sur les P40 et P40 Pro.Un handicap certain pour le public occidental, qui aura toutes les peines du monde à retrouver ses applications favorites sur le Huawei AppGallery, encore peu fourni en références connues des utilisateurs européens.Jusqu'à présent peu transparent sur cette absence notable, Huawei fait maintenant clairement apparaître un message d'information lorsque l'on clique sur le bouton «» sur son site. Le futur client est ainsi encouragé à prendre connaissance de la situation, et devra confirmer pouvoir se passer des applications et services Google pour poursuivre.