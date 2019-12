Huawei, malgré la crise, devrait voir bondir son chiffre d'affaires et ses ventes en 2019

© nitpicker / Shutterstock.com

Un chiffre d'affaires très solide, mais plus faible que prévu

240 millions de smartphones vendus en 2019

Pensez-vous que Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, pourrait fredonner le célèbre titre d'Alain Bashung s'il le connaissait ? Ce ne serait peut-être pas si farfelu. Cette année, le géant chinois des télécoms est passé par tous les états, de son placement sur liste noire aux États-Unis à son exclusion de certains marchés nationaux, notamment sur le front de la 5G, que l'on dit tant lucrative. Pourtant, Huawei aurait atteint un chiffre d'affaires record en 2019.Lundi, Huawei a déclaré que son chiffre d'affaires 2019 devrait grimper de 18 %, en comparaison avec celui de 2018, et atteindre les 122 milliards de dollars. Si l'on parle d'un nouveau record pour le géant chinois, cette donnée reste tout de même en deçà des prévisions passées, en raison des tumultes subis tout au long de l'année un peu partout dans le monde. En 2018, les revenus annuels de l'entreprise avaient cru de 19,5 %.Si l'on ne connaît pas de façon définitive les chiffres du quatrième trimestre 2019, mais que l'on prend en compte les données annoncées pour l'ensemble de l'année et qu'on les mélange à celles des précédents trimestres, alors le chiffre d'affaires de Huawei serait d'environ 23 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2018. Au troisième trimestre, les revenus de la firme de Shenzhen affichaient une hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.Malgré les efforts de l'administration Trump pour déstabiliser une entreprise qui aurait, selon le, eu accès jusqu'à 75 milliards de dollars d'aides de l'État chinois pour faire fi de la concurrence et se développer à vitesse grand V, Huawei affiche un rythme de croissance à peine plus léger que prévu.Ses ventes auraient aussi bondi. En 2019, et si l'on en croit le président par intérim de la société, Eric Xu, Huawei aurait expédié 240 millions de smartphones dans le monde. Soit une augmentation de 20 % par rapport à 2018. Notons tout de même que la plupart de ses ventes auraient été réalisées avant le début de l'interdiction américaine.Quoi qu'il en soit, Huawei a prévu de multiplier les chantiers pour 2020, qui s'annonce d'ores et déjà comme une annéeselon la propre qualification d'Eric Xu. Le groupe poursuivra le développement de son OS mobile, Harmony , ainsi que celui de sa suite d'applications Huawei Mobile Services (HMS), qui se destine à remplacer les Google Mobile Services (GMS).