Finalement, Huawei admet que bâtir une alternative à Android lui prendra des années

HarmonyOS est loin d'être prêt

La sortie du Mate 30 en Europe en suspens

C'est en tout cas ce qu'affirme Joy Tan, vice-président des affaires publiques pour le compte de Huawei US. Selon lui, construire une vraie alternative à Android prendra «».Si Richard Yu, le patron du Huawei Consumer Group, affirmait un peu plus tôt dans l'année que HarmonyOS commencerait à être déployé début 2020 , Joy Tan sonne une cloche bien différente.Interrogé par lesur l'état d'avancement de ce nouvel OS, Joy Tan ne parle pas de mois, mais bien d'années nous séparant de sa viabilité. «».Le mois dernier, alors que Huawei présentait au monde les Mate 30 et Mate 30 Pro, nous avions reçu la confirmation que ces smartphones ne sortiraient pas « tout de suite » dans l'Hexagone. En cause, d'après nos interlocuteurs, un système d'exploitation encore trop peu développé et accusant mal l'absence des services et applications Google.Mais si jusqu'à présent Huawei gardait la tête haute pour faire face aux sanctions américaines l'empêchant d'utiliser lesdits services, leurs effets néfastes commencent à s'en ressentir sur les performances de la marque.Début octobre,rapportait qu' Apple pourrait reprendre à Huawei la deuxième place du podium des plus gros vendeurs de smartphones au monde.