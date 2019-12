Huawei dément avoir reçu des aides financières de la part du gouvernement chinois

Ici le Huawei Mate 30 Pro © Pierre Crochart pour Clubic

Huawei assure ne pas avoir bénéficié d'un quelconque traitement de faveur

Huawei propulsé par ses propres revenus... à hauteur de 90 %

Source : GizmoChina

Huawei aurait «». C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal dans un papier publié ce 25 décembre. Cette somme colossale, fruit d'allègements fiscaux et de diverses subventions accordés à Huawei par le gouvernement chinois, aurait permis à la firme de «», explique le. Huawei récuse.Ce jeudi, en réponse à l'enquête du, Huawei assurait que ses relations avec le gouvernement chinois ne sont «» que celles entretenues par les autres entreprises opérant en Chine. Une réponse qui fait sens, rappelle. Et pour cause, Huawei a toujours réfuté toute connivence particulière avec les autorités chinoises , accusant même à moult reprises les Etats-Unis de la soupçonner, sans preuve, d'agir (et potentiellement d'espionner) pour le compte de Pékin.Huawei réfute aussi avoir reçu jusqu'à 75 milliards de dollars d'aide de la part du gouvernement. «», admet la firme, qui assure ne pas avoir fait l'objet d'un traitement de faveur. «», explique ainsi Karl Song, vice-président en charge de la communication chez Huawei.Plus loin dans son communiqué, l'intéressé assure que le fonds de roulement de Huawei provient bien, et en tout premier lieu, de ses propres activités commerciales (à hauteur de 90 %, explique-t-il). Pour le reste Huawei compterait sur des sources de financement externes plutôt que sur les aides du contribuable chinois.», a enfin assuré Song.