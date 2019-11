En France, Huawei a déposé trois plaintes contre ceux qui l'associent au gouvernement chinois

© Martina Badini / Shutterstock.com

Huawei a déposé trois plaintes pour diffamation

Plongée dans un contexte délicat de doute et de suspicion depuis le début de l'année et le placement sur liste noire aux États-Unis, Huawei n'a pas tardée à riposter, notamment en France, où la société a annoncé, il y a quelques jours, avoir déposé trois plaintes en mars 2019 contre un chercheur, un expert en réseaux sans fil et un journaliste de radio français.Les trois personnes visées par les différentes plaintes déposées par la firme de Shenzhen se voient reprocher d'avoir affirmé, dans diverses émissions de télévision, que Huawei est contrôlée par l'État chinois et le Parti communiste chinois, et qu'elle est dirigée par un ancien membre du « contre-espionnage », qui mettrait ainsi à profit ses compétences en matière de réseaux télécoms pour mettre en œuvre un espionnage du monde occidental.Huawei a officiellement déposé plainteDans un communiqué, la société a indiqué ne viser que les auteurs des propos diffusés et non les médias qui les rapportent, rappelant son respect pour «».Il n'empêche que la révélation au public de ces trois plaintes intervient dans une période plutôt délicate pour le géant chinois. À la fin du mois de juillet fut adoptée en France la loi 5G, surnommée « loi Huawei » . Si le texte n'interdit pas explicitement à l'équipementier de prendre part au développement de la technologie sans-fil de cinquième génération, il comporte une mention ô combien importante qui nécessite l'obtention d'une autorisation officielle émanant du Premier ministre ou de ses services. En somme, la France a tout le loisir de bloquer Huawei (dans son rôle d'équipementier) si elle le souhaite.Malgré la pression américaine, des pays comme l'Allemagne (et la Grande-Bretagne dans une moindre mesure) ont annoncé autoriser officiellement Huawei à faire partie des équipementiers du pays.