5G : après l'Allemagne, le Royaume-Uni va ouvrir l'accès à son réseau à Huawei

Boris Johnson donne son feu vert

Le vent souffle désormais du côté de Huawei

Source : The Times UK

Petit à petit, Huawei voit son avenir s'éclaircir sur le marché de la 5G. Du moins en Europe. Après l'Allemagne, qui a décidé de passer outre les recommandations américaines en refusant d'écarter la société de son réseau de cinquième génération, c'est au tour du Royaume-Uni de faire preuve d'ouverture envers la firme de Shenzhen.Dimanche, lea révélé que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, se préparait à autoriser officiellement Huawei à accéder au futur réseau 5G du pays. La décision aurait été relayée par de hauts responsables gouvernementaux et des membres des services de sécurité du Royaume-Uni.De nouvelles réunions ont eu lieu ces derniers jours et celles-ci ont visiblement fait pencher la balance du bon côté pour Huawei, qui devrait être autorisée à avoir accès aux parties « non litigieuses » du réseau 5G britannique.Cela fait plusieurs mois que les Britanniques entrent en confrontation avec leurs alliés américains s'agissant du traitement réservé au géant chinois. Au mois d'avril, lorsqu'elle était encore dans une position de prédécesseur de Boris Johnson du côté du 10 Downing Street, Theresa May avait lâché du lest en faisant fi des consignes provenant des USA. Alors Première ministre, elle avait affiché sa volonté de laisser Huawei installer ses équipements 5G, sans pour autant avoir accès aux cœurs de réseaux.Cela ne plaît très certainement pas à Donald Trump, mais même aux États-Unis, Huawei sent que ses affaires pourraient prochainement reprendre. La société fondée par Ren Zhengfei a récemment indiqué avoir entamé des négociations avec diverses sociétés américaines pour leur proposer, contre une certaine somme d'argent, une licence d'utilisation de sa technologie 5G.