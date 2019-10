5G : Huawei négocie avec des entreprises américaines pour leur céder sa technologie

© Martina Badini / Shutterstock.com

Plusieurs sociétés américaines ont « manifesté un intérêt » pour les équipements 5G de Huawei

La firme chinoise prévient les entreprises intéressées que le coût du transfert sera très important

Source : Reuters

Huawei, qui continue d'engranger de la croissance à un rythme soutenu malgré les sanctions américaines, a justement réaffirmé ses ambitions aux États-Unis. L'entreprise a en effet indiqué avoir entamé des négociations avec plusieurs sociétés du pays, dans le but de leur proposer une licence d'utilisation de sa technologie 5G. Vincent Pang, l'un des hommes forts de Huawei, a confirmé les discussions engagées par sa firme sur le sol américain.Alors que le géant Huawei reste officiellement interdit de vendre sa technologie 5G aux États-Unis, celui-ci met indirectement la pression sur les autorités du pays après que des entreprises (dont l'identité reste secrète) ont «» pour un échange à long terme ou des transferts ponctuels de technologie, selon les propres mots de Vincent Pang, en visite à Washington il y a quelques jours.Depuis plusieurs semaines, Huawei se livre en toute transparence en se disant prête à partager sa technologie 5G avec des sociétés . Le mois dernier, le fondateur de la société, Ren Zhengfei, évoquait l'idée d'imposer un tarif unique aux entreprises en échange des codes, brevets et licences 5G de Huawei. Un geste fort qui n'a, à ce jour, pas encore convaincu l'État fédéral.Malgré la proposition d'un transfert de la technologie, les autorités américaines se méfient toujours autant. Bien que les équipements puissent appartenir à des sociétés américaines, les élus redoutent qu'un logiciel de surveillance du gouvernement chinois puisse être inséré dans les équipements.Un représentant du département d'État, qui s'est confié à nos confrères de Reuters, considère qu'il n'est pas réaliste que les opérateurs puissent eux-mêmes assumer l'équipement 5G de Huawei, gérer les logiciels ainsi que le matériel. «», craint-il.Pour l'heure, rien n'est signé entre Huawei et certaines entreprises. Mais la société chinoise a d'ores et déjà prévenu que le transfert de technologie serait extrêmement coûteux pour les firmes qui veulent en bénéficier.