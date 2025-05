« Notre réseau 5G jouera un rôle aussi crucial que discret », s'enthousiasme Nicolas Thomas, le directeur général de Free. « C'est comme réaliser un film à grand spectacle en coulisses : personne ne voit la technique, mais tout le monde profite du résultat. Notre couverture sera plus puissante, plus extensive et plus responsable, donnant à ce 78e Festival un rayonnement numérique inédit. »