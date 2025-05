Depuis quelques mois, Free et Bouygues Telecom sont un peu comme chien et chat. Les deux opérateurs sont les nouveaux meilleurs ennemis des télécoms français. Guerre commerciale, bataille juridique autour du Wi-Fi 7, et maintenant règlement de comptes sur les frais de résiliation mobile. L'opérateur de Xavier Niel n'a pas tardé avant de réagir à cette nouvelle règle imposée par son concurrent sur ses forfaits B&YOU.