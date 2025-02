En faisant grimper ses frais de résiliation à 59 euros pour un abonné Freebox, Free rejoint Bouygues Telecom (et B&YOU), qui propose la note de départ la plus élevée du marché. Les deux opérateurs se démarquent de leurs concurrents, comme Orange et sa marque Sosh, qui maintiennent leurs frais à 50 euros. SFR et RED by SFR, eux, restent à 49 euros.