Après Bouygues, au tour de RED by SFR d'augmenter des forfaits sans possibilité de refus

En effet, un certain Ludovic a récemment reçu un mail de RED by SFR lui indiquant que son offre 30 Go à 5€/mois passerait automatiquement à 9€/mois pour 40 Go d'internet mobile. Cela représente une hausse de 80% sur le tarif initial pour seulement 10 Go en plus sur son enveloppe internet. Autant dire tout de suite que cette contrepartie n'est pas du tout satisfaisante. Et il y a pire...