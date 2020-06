Bouygues Telecom augmente de 80 % le prix du forfait B&You 20 Go

Le prix du forfait mobile B&You 20 Go de Bouygues Telecom va passer automatiquemet de 4,99 euros à 8,99 euros par mois pour certains abonnés. Une hausse qu'il est toutefois possible de refuser.

Comme d'habitude dans ce genre de situation, l'opérateur tente de faire passer la pilule et présente cette augmentation comme une bonne nouvelle.

Les utilisateurs se voient offrir 20 Go de data supplémentaire pour le mois de juin et bénéficient ainsi de 40 Go au total sans frais supplémentaire. Mais dès le mois de juillet, le forfait évolue directement de 20 à 40 Go contre une augmentation du prix de l'abonnement de l'ordre de 80 %, le faisant passer de 4,99 euros par mois à 8,99 euros mensuels.

À noter que vous avez le droit de refuser cette hausse de tarif appliquée automatiquement aux clients à partir des factures du mois de juillet. Pour ce faire, cliquez sur le lien présent dans le mail que vous a envoyé Bouygues Telecom (en fin de message, dans le paragraphe situé sous le bouton « En savoir plus »).

Attention : sans action de votre part avant le 2 novembre 2020, il ne sera plus possible de refuser la hausse et le seul moyen de s'en débarrasser sera de résilier son contrat.