L'UFC alerte de l'augmentation des tarifs mobiles et internet chez Bouygues, SFR et Free

Un tarif unique de 1,35 euros la minute pour les communication vers l'étranger chez Free

Des recours existent pour refuser cette augmentation

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Bouygues, SFR et Free. A service égal, certains des forfaits proposés par ces trois opérateurs vont augmenter, apprend-on de l'UFC-Que Choisir, qui se fait l'écho de messages que vous avez peut-être déjà reçu sur votre mobile ou votre boîte mail. Des augmentations de 2 à 3 euros par mois sont à prévoir chez Bouygues et SFR. Chez Free, les abonnés qui passent régulièrement des appels à l'étranger seront les plus pénalisés, avec certains tarifs qui s'envolent. Le prix des abonnements Free, lui, ne devrait pas bouger.Épluchée par l'UFC, la nouvelle grille tarifaire de Free stipule entre autres que le prix des communications vers 96 pays étrangers passera (à compter du 1er mars) à un prix unique de 1,35 euros la minute pour les abonnés au forfait à 2 euros. Cette augmentation coûtera cher aux utilisateurs qui émettent des appels vers l'Argentine ou le Brésil, puisqu'ils passeront de 8 centimes à 1,35 euros (soit une augmentation de 1 580%, pointe l'association de défense des consommateurs). Même démarche pour les communications vers la Côte d'Ivoire qui passent de 30 centimes à 1,35 euros la minute. Notons que d'autres pays sont concernés par ces fortes augmentations, notamment la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Israël.Toujours chez Free, on apprend par ailleurs que les abonnés au forfait à 19,99 euros seront eux aussi concernés par ces augmentations, même si les appels inclus en illimités dans cette offre le resteront, assure l'UFC.Chez Bouygues et SFR, l'augmentation annoncée est plus franche. Chez Bouygues, les clients de certains forfaits Bbox doivent ainsi tabler sur une hausse de 3 euros, tandis que chez SFR une augmentation de 2 euros sur la facture mensuelle est prévue pour les abonnés à certains forfaits mobiles du groupe. A noter que les forfaits RED sont également concernés par cette hausse de 2 euros par mois.Fidèle à ses habitudes, l'UFC prodigue quelques conseils aux abonnés qui souhaiteraient s'opposer à cette augmentation des tarifs.Sans en faire de publicité particulière, Bouygues et SFR proposent l'un comme l'autre à leurs clients de faire opposition à cette hausse tarifaire. Pour ce faire, l'UFC précise qu'il faut cependant se rendre dans son espace client au cours des quatre mois suivant la date du changement. Une solution qui poserait d'ores et déjà problème à une part des abonnés.Chez Free, le processus est plus simple mais aussi plus radical. Aucun refus n'est possible, mais le client peut toujours décider de résilier son contrat « sans frais ». Une manière pour le groupe de Xavier Niel de rester en accord avec la loi, et notamment l'article L. 224-33 du code de la consommation, comme le rappelle l'UFC.