Pour cet été « et au-delà » comme dirait l'autre, Bouygues Telecom fait le pari du voyage connecté, avec un nouveau forfait mobile eSIM B&YOU baptisé « Summer Edition ». Disponible depuis ce lundi 23 juin, l'offre, entièrement dématérialisée, propose 150 Go de data utilisables, dont plus de 40 Go dans plus de 110 destinations mondiales. Voilà un forfait mobile qui pourrait assez vite devenir irrésistible pour quiconque aime bien voyager, ne serait-ce qu'une à deux fois par an. Voyons les détails.