Yesim.app est une solution commercialisée par Yesim. Fondée en 2019 et localisée en Europe, en Suisse et aux Émirats arabes unis, cette société a pour ambition de connecter les gens partout dans le monde. Fidèle à ses valeurs d'innovation et d'excellence, Yesim souhaite offrir à ses clients des communications de qualité, et ce, dans une grande variété de pays. Elle a, à ce jour, séduit plus d'1 million d'utilisateurs.