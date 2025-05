Kahn-San

je viens de regarder pour comparer avec le prestataire eSim que j’utilise habituellement

bouygues est plus cher à Data / durée équivalente

et moins flexible (pas de multi-pays avec un seul forfait)

par exemple :

Japon 30 jours / 10 Go : 33,90€ pour BT / 17€ chez Ubigi

Corée du Sud 30 jours / 10 go : 22.90€ pour BT / 22 € pour Ubigi

mais surtout une offre Best Asie chez Ubigi qui permet de partager 10 go sur 30 jours entre Japon et Corée du Sud pour 28€

je sais que je vais continuer à utilise mon prestataire habituel

ou sinon pour les abonnés Sosh / Orange le pass Voyage est intéressant avec 35 Go / 30 minutes d’appels / 50 SMS pour 29.99€ pour 31 jours // 60Go / 2 heures d’appels et 100 SMS pour 39.99€ pour 31 jours

il reste quelques efforts à faire chez bouygues