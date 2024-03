Moins de 3 Go par semaine ? Une ancienne ministre de François Hollande appelle à limiter Internet !

Les Français (et le reste du monde) consomment de plus en plus de données. L'an dernier, la consommation par client actif en 4G s'élevait à 15,9 Go/mois dans l'Hexagone, soit 1,3 Go de plus par rapport à l'année précédente, selon les chiffres que nous avons pu récolter auprès de l'ARCEP. Avec la profusion – et l'amélioration constante – des technologies, il paraît difficile de forcer les Français à consommer moins de 12 ou 13 Go chaque mois. Sans parler de la levée de boucliers chez les opérateurs télécoms, dont une partie du business model est basée sur cette surenchère à la data.