Orange et SFR augmentent leurs tarifs mobiles et fixes, on a comparé les prix avant et après

Alexandre Boero La Livebox 7 est un produit de qualité, mais particulièrement cher pour les ménages français © Orange / Clubic Orange et SFR sont à l'origine d'une nouvelle vague de hausses tarifaires des forfaits mobiles et des offres fixes en France, qui a tout pour être historique, non sans une subtilité tout à fait nouvelle. Clubic vous éclaire. À l'occasion du lancement de la Livebox 7, Orange a inauguré une nouvelle pratique commerciale qui n'est pas franchement favorable aux consommateurs, en jouant sur la durée de la fameuse offre promotionnelle presque historique de 12 mois, qui fait désormais partie du passé. Depuis, l'opérateur historique a été rejoint par SFR. Alors à qui le tour ? En attendant, faisons le point sur les hausses tarifaires de ces derniers jours chez les deux concurrents, et les conséquences sur votre porte-monnaie. Des hausses qui frôlent les 100 euros supplémentaires pour une année d'abonnement sur mobile Commençons par les offres mobiles et par Orange. Au premier coup d'œil, vous ne remarquerez pas le changement. Les forfaits avec et sans engagement restent aux mêmes tarifs mensuels, que ce soit pendant la période promotionnelle ou après. Et c'est justement ce dernier détail, qui vous aura peut-être échappé. Car la fameuse mention « les 12 premiers mois » dont vous aviez l'habitude s'est transformée en « les 6 premiers mois », sur tous les forfaits mobiles sans exception. On a calculé pour vous la différence de prix au terme d'une année d'abonnement, sur plusieurs forfaits. Forfait avec engagement 200 Go 5G : 32,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 44,99 euros/mois. Sur un an, votre facture globale passe de 398,88 euros à 467,88 euros, soit une hausse de 69 euros .

Forfait sans engagement 100 Go 5G (le plus vendu chez Orange) : 16,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 31,99 euros/mois. Sur un an, le coût total passe de 203,88 euros à 293,88 euros, soit une hausse de 89,89 euros. Le phénomène est identique pour les autres forfaits. Qu'en est-il chez SFR ? Forfait avec engagement et téléphone à prix préférentiel de 210 Go 5G : 31,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 44,99 euros/mois. Sur un an, votre facture globale passe de 383,88 euros à 461,88 euros, soit une hausse de 78 euros .

Forfait sans engagement 100 Go 5G : 15,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 30,99 euros/mois. Sur un an, le coût total passe de 191,88 euros à 281,88 euros, soit une hausse de 90 euros ! Face à Orange, SFR n'est pas en reste sur les hausses de tarifs © Pixavril / Shutterstock.com Sur le fixe, des hausses impressionnantes qui dépassent les 100 euros ! Du côté des box internet, Orange a augmenté les tarifs mensuels de ses offres, pendant ou après période promotionnelle, et cette dernière a également été divisée par deux, passant de 12 à 6 mois. Voyons ce que cela donne pour les trois offres de l'opérateur. Livebox Fibre : 24,99 euros/mois (=) les 6 premiers mois, puis 42,99 euros/mois (=). Sur un an, votre facture globale passe de 299,88 euros à 407,93 euros, soit une hausse de 108,05 euros .

Livebox Up Fibre : 33,99 euros/mois (+1 €) les 6 premiers mois, puis 51,99 euros/mois (+1 €). Sur un an, le coût total passe de 395,88 euros à 515,88 euros, soit une hausse de 120 euros .

Livebox Max Fibre : 39,99 euros/mois (+2 €) les 6 premiers mois, puis 57,99 euros/mois (+2 €). Sur un an, votre facture globale passe de 455,88 euros à 587,88 euros, soit une hausse de 132 euros. La pratique est encore une fois identique chez SFR avec une période avantageuse tombée à 6 mois, mais l'opérateur au carré rouge a le mérite de ne pas augmenter les tarifs mensuels. SFR Fibre Starter : 20,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 34,99 euros/mois. Sur un an, votre facture globale passe de 251,88 euros à 335,88 euros, soit une hausse de 84 euros .

SFR Fibre Power : 29,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 39,99 euros/mois. Sur un an, le coût total passe de 359,88 euros à 419,88 euros, soit une hausse de 60 euros .

SFR Fibre Premium : 35,99 euros/mois les 6 premiers mois, puis 46,99 euros/mois. Sur un an, votre facture globale passe de 431,88 euros à 497,88 euros, soit une hausse de 66 euros. Vous aurez noté que nous n'avons pas poussé le bouchon trop loin. Si nos calculs s'opéraient sur une période de 24 mois, les hausses seraient encore plus importantes. La question qui se pose désormais est la suivante : comment vont réagir les concurrents de SFR et Orange ? Bouygues Telecom devrait probablement s'aligner. Mais quid de Free, qui a habitué ses clients à une politique tarifaire plutôt favorable et surtout frappée d'une stabilité qui rend l'opérateur unique ? Et si tout cela était fait pour bouger les positions et secouer un peu plus la firme de Xavier Niel, outre le fait de soigner son futur chiffre d'affaires ? Rappelons que la Freebox V9 doit sortir d'ici la fin de l'année. Nous aurons le cœur net à ce moment-là, au plus tard.