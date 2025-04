La Freebox Pop S, exclusivement proposée sur Internet, s'est d'emblée positionnée comme une box Internet minimaliste, mais puissante. Sans décodeur TV, elle se concentre sur l'essentiel avec la technologie Wi-Fi 7, qui offre des débits deux fois plus rapides que le Wi-Fi 6. Ajoutez à cela une fibre atteignant 5 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, et vous obtenez une formule taillée pour les utilisateurs modernes.