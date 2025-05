Loposo

Perso pas de mail (b&you depuis mi 2021), 8€ pour 120go (j’ai eu qu’une augmentation de 3€ (que je n’ai pas pu refuser) par rapport à mon offre originale 20go 5€). Et la fleme et autre raison, j’aurais un peu plus chez shosh mais 12€ de plus par ans plus nouvels sim 10€. red j’aurais un peu moins pour 12€ de moins + sim 10€

Sachant que je n’atteins jamais les 120go, le reste j’ai la fibre, et là, je consomme beaucoup