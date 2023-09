Bouygues Telecom augmente les tarifs de certains de ses forfaits, et vous ne pouvez pas vous y opposer

Une cliente titulaire d'un abonnement Ideo Sensation a eu l'amère surprise de recevoir un e-mail lui indiquant que son offre allait subir une augmentation mensuelle de 3 euros, dès le 27 octobre 2023. Et il y a pire encore, car elle ne peut même pas s'opposer à cette hausse, et ne verra pas celle-ci être gonflée en matière de Go par exemple, ou de chaînes de télévision supplémentaires.