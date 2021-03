Bouygues Telecom augmente encore le prix de certains forfaits B&You

En contrepartie, l'opérateur lui octroie 80 Go de données mobiles au lieu de 40 Go actuellement prévus par son forfait. En Europe et dans les DOM, cette enveloppe data gonfle de 14 Go.

Le changement doit s'opérer à partir du 16 avril 2021 ; si vous êtes abonné B&YOU, mieux vaut surveiller vos mails et votre courrier.