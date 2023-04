La hausse des prix fait des dégâts chez Orange

Mercredi 26 avril, Orange a donc dévoilé les résultats financiers de son premier trimestre 2023. Et autant appeler un chat un chat : ils ne sont pas bons. L'opérateur historique l'explique d'ailleurs avec une certaine humilité. Si le groupe dans son ensemble va bien, avec un chiffre d'affaires en progression de 1,3 % sur un an à 10,62 milliards d'euros, les choses sont plus délicates dans l'Hexagone, son marché prioritaire.