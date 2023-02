Internet et mobile : Orange augmente ses prix

Qu'en est-il des offres Livebox cette fois ? Le constat est presque le même. D'après nos constatations, seuls les 12 premiers mois promotionnels (encore eux !) ont été revus à la hausse, et ce pour les trois offres Livebox (Fibre, Up Fibre et Max Fibre) commercialisées par l'opérateur. Voyons ce que tout cela donne pour les offres fibre et ADSL :