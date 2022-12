Mobile et Internet, les forfaits Orange et Sosh vont augmenter !

Concernant les abonnés Sosh, qui disposent d'offres sans engagement, chaque formule va grimper de 1 euro. Si le forfait Sosh 120 Go à 19,99 euros passera à 20,99 euros/mois, pour une hausse de 5 %, les plus petites formules seront évidemment plus impactées. Les forfaits (bloqué et non bloqué) à 100 Mo passeront à 5,99 euros, pour une hausse de 20 % du tarif.