Internet : mauvaise nouvelle pour les futurs clients Bouygues

L'offre Bbox Fit inclut les appels illimités vers les fixes en France ainsi que dans 110 pays. En matière de débit, comptez sur 400 Mbit/s en envoi ET en réception. De son côté, la Bbox Ultym permet de téléphoner en illimité vers les mobiles en France, dans toute l'Europe, mais également en Suisse. Notez que cette offre permet de jouir d’un débit de 2 Gbit/s en réception et de 900 Mbit/s en envoi et qu'elle intègre la norme Wi-Fi 6 E. Ajoutez à cela les 180 chaînes TV ainsi que 6 mois d’abonnement inclus pour les plateformes de streaming Disney+ et Salto.