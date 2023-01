Prenez une Xbox, une Bbox, et vous obtiendrez "Bbox Gaming" chez Bouygues Telecom

En temps normal, les Bbox Must et Ultym sont proposées avec un engagement d'un an, au tarif de 24,99 euros et 30,99 euros respectivement pendant 12 mois, puis 41,99 euros et 50,99 euros au-delà. L'offre Bbox Gaming fait ainsi sauter la promotion des douze premiers mois, même si vous êtes nouveau client, et prolonge l'engagement pour une seconde année. Une information dont il faut avoir conscience.