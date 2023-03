Sympa ! Bouygues augmente encore ses prix... cette fois, celui de ses forfaits les moins chers

Parmi les opérateurs, seul Free résiste et ne change pas ses tarifs. L'entreprise de Xavier Niel a en effet promis de bloquer ses prix, et ce, normalement jusqu'à 2026. Ainsi, l'offre premier prix à 2 euros par mois ne devrait pas bouger et deviendra de plus en plus attractive au fil des différentes augmentations qui pourraient arriver à l'avenir chez les autres opérateurs. Cette situation a d'ailleurs valu au fondateur de Free d'être un peu bousculé au Sénat récemment.

La situation est actuellement particulière, comme le montre la façon de faire de Bouygues. Alors que l'opérateur avait l'habitude de proposer une hausse de la facture en échange d'une augmentation de données tout en laissant la possibilité de refuser, il impose cette fois le changement de prix sans possibilité de recours autre que la fin de l'abonnement. Signe que la période est vraiment compliquée ?