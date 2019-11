Huawei, plus que jamais maître du marché chinois des smartphones, Apple résiste bien

© Martina Badini / Shutterstock.com

Huawei, seul en scène

Apple, seul concurrent de poids à progresser sur un an

Au troisième trimestre 2019, les ventes de smartphones en Chine sont tombées sous la barre des 100 millions, selon le cabinet IDC. L'empire du Milieu a ainsi écoulé 98,9 millions de mobiles sur la période, dans un marché qui recule de 3,6 % sur un an. Huawei, timide leader il y a un an, s'affirme aujourd'hui comme étant le véritable taulier du marché. L'entreprise a piqué des parts de marché à toutes ses concurrentes, sauf Apple, qui fait mieux que résister.Huawei a connu une progression importante, presque insolente au troisième trimestre 2019. Sur la période, le constructeur a vendu 41,5 millions de smartphones en Chine, affichant une croissance de 64,6 % par rapport à l'année dernière, où la firme de Shenzhen avait écoulé 25,2 millions d'appareils.Mais au-delà des ventes pures, c'est en s'intéressant à la part de marché détenue par la société que l'on se rend compte à quel point sa progression est importante. Au troisième trimestre 2018, celle-ci était de 24,6 % en Chine, juste devant Vivo (21,8 %) et Oppo (20,5 %). Un an plus tard, elle culmine à 42 %, soit une progression de 71 % de sa part de marché, bien aidée par ses séries Nova et Changxiang, et épaulée par les Mate et P. Aujourd'hui, plus de quatre téléphones portables vendus sur 10 sont estampillés Huawei. Vous avez dit crise ?Derrière, il n'est pas nécessaire d'être un amateur de l'arithmétique pour se rendre compte que Huawei a mangé des parts de marché chez à peu près tous ses concurrents, à commencer par Vivo. La firme, qui se concentre davantage sur l'entrée et le milieu de gamme et qui a su attirer l'attention avec son modèle 5G, a écoulé 18,1 millions de smartphones au troisième trimestre. C'est moins que l'an dernier (22,3 millions), et surtout, sa part de marché est tombée de 21,8 % en 2018 à 18,3 % en 2019.Le constat est le même (peut-être plus marqué encore) chez Oppo (16,4 millions de livraisons sur la période contre 21 millions l'an dernier) et du côté de Xiaomi (9,7 millions de smartphones écoulés au troisième trimestre, contre 14 millions l'année précédente).Au final, le seul « gros » qui résiste, c'est Apple. La firme de Cupertino, charmée par l'Inde pour délocaliser sa production, a vendu plus de mobiles (8,1 millions au T3 2019 contre 7,6 millions au T3 2018) et gagné un demi-point de part de marché, en pointant à 8,2 % aujourd'hui, soit une croissance de 5,6 % sur le marché chinois. Le géant américain est récompensé de sa politique tarifaire compétitive et des améliorations apportées (batterie et caméra) à son iPhone 11.