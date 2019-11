Apple Card : la carte de crédit accusée de discrimination envers les femmes

L'algorithme de gestion pointé du doigt

Lire aussi :

Apple et Valve main dans la main pour développer un casque de réalité augmentée



L'enquête est ouverte, Goldman Sachs se défend

Source : The Verge

Il y a quelques jours, un célèbre entrepreneur américain, David Heinemeier Hansson, avait mis le feu aux poudres en pointant du doigt l'algorithme de l' Apple Card , qui favoriserait plus un sexe qu'un autre. Le créateur du framework web libre Ruby on Rails, très suivi sur Twitter, s'est fendu de messages ce week-end sur le réseau social, dans lesquels il a dénoncé une discrimination du service de paiement envers les femmes., a-t-il débuté, avant de renchérir :Et selon ses dires et au regard de leur situation financière du moment, c'est davantage son épouse qui devrait être favorisée. Par, on entend les systèmes d'intelligence artificielle contre lesquels David Heinemeier Hansson s'offusque.Plusieurs clients se sont ainsi plaints du comportement sexiste de l'algorithme de l'Apple Card, mis au point par la firme de Cupertino et par la banque américaine Goldman Sachs. Celui que l'on surnommea indiqué avoir contacté le service client d'Apple, qui aurait réagi rapidement en relevant la limite de crédit de sa femme, tout en affirmant ne rien pouvoir faire pour changer le comportement général de l'algorithme. Qui s'apprête donc à faire d'autres victimes.Le régulateur des services financiers de l'État de New York, saisi d'autre plaintes, a donc décidé d'ouvrir une enquête au sujet de la carte de crédit d'Apple. Nous allons, a précisé un porte-parole de Linda Lacewell, directrice du département des services financiers de l'État.De son côté, Goldman Sachs, société émettrice de la carte, se défend en indiquant que leurs