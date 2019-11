Apple et Valve main dans la main pour développer un casque de réalité augmentée

Valve à la rescousse pour accélérer le développement du casque AR



Un lancement dès l'année prochaine pour le grand public



Changement de stratégie pour Apple. Le constructeur californien aurait passé les dernières années à développer son propre casque ou ses lunettes de réalité augmentée.Cette technologie est stratégique dans les produits de la marque, qui la promeut dès qu'elle en a l'occasion lors d'un keynote ou plus récemment pour présenter ses derniers produits directement dans l'environnement de l'utilisateur à travers l'application Apple Store. Digitimes indique aujourd'hui qu'Apple va finalement abandonner l'idée de se lancer seule et nouerait un partenariat avec Valve pour développer son produit. Pegatron et Quanta Computer, des sous-traitants habituels de la Pomme, se chargeraient quant à eux de sa fabrication.Valve ne développerait pas de logiciels spécifiques pour le casque mais apporterait son expérience dans le domaine pour accélérer le développement du produit, notamment au niveau de son interface.Valve et Apple ont déjà travaillé ensemble sur des projets liés à la réalité virtuelle, comme l'optimisation de SteamVR pour macOS High Sierra et la compatibilité avec les GPU externes ou le support du HTC Vive Pro macOS Mojave.Apple voudrait désormais aller vite et lancer son produit au mieux au second semestre 2020. On pourrait parier sur une présentation lors de la WWDC 2020, la conférence donnée par le constructeur pour présenter aux développeurs ses nouveautés logicielles.Un casque de réalité augmentée pourrait constituer le «» idéal pour montrer à ce public les possibilités offertes par le produit et les encourager à développer des expériences parfaitement optimisées, disponibles le jour du lancement.