Google porte le Château de Versailles en VR, sans la foule, en compilant quelque 4 To de données

Plus de 4 To de données compilées par Google

Une part de l'expérience accessible directement depuis votre navigateur

Source : Engadget

Pour en arriver à ce résultat, Google indique avoir collecté et compilé plus de 4 To de données, dont 132 000 photos, et texturé près de 15 milliards de pixels. Parmi les pièces les plus iconiques modélisées en 3D, les appartements du Roy et de la Reine, l'Opéra Royal, la Chapelle Royale, ou encore l'incontournable Galerie des Glaces, longue de 73 mètres et achevée en 1684.», lit-on sur la description Steam de la simulation. «», nous précise-t-on.Pour le moment disponible uniquement sur les HTC Vive et Oculus Rift, l'expérience peut toutefois être retrouvée en partie sur le net en passant par un portail dédié sur le site de Google Art et Culture. On y retrouve notamment 390 éléments modélisés, dont des objets, des peintures, des meubles et, dans certains cas, des pièces entières. Six d'entres elles sont ainsi accessibles en ligne, et leur visite s'accompagne de commentaires audio d'experts et historiens.Vous pouvez ainsi jeter un œil au lit du Roy ici ou bien visiter, à 360 degrés, la chambre du monarque à cette adresse ... Même sans casque de réalité virtuelle.