Une période d'essai à Apple TV+ est disponible pendant 7 jours : comment y accéder gratuitement ?

Le 1er novembre est un jour symbolique, mais ce fut l'occasion, cette année, d'assister au lancement d'Apple TV+ en France, la plateforme de SVoD de l'entreprise américaine. Si nous sommes loin, très loin du gigantisme de Netflix, avec un contenu limité mais diversifié, le coût de l'abonnement est en rapport : 4,99 euros par mois. Pour le moment, le service ne propose qu'une certaine quantité d'épisodes (3 à 4 pour chaque première saison de toutes les séries, comme le rappelle ). De quoi susciter l'attente, et pousser à l'adhésion. Il est, en attendant, possible de profiter d'une offre gratuite. Mais comment en bénéficier ?Lorsque vous êtes sur la home page d'Apple TV+, il vous est proposé de « démarrer votre essai gratuit », qui vous permet de profiter des contenus de la plateforme sans débourser un centime, et ce durant 7 jours. Pour cela, vous devez soit vous connecter avec votre identifiant Apple, soit en créer un nouveau.Dans ce deuxième cas, la firme de Cupertino vous demandera vos prénom, nom, date de naissance et adresse électrique, ainsi que le traditionnel mot de passe de sécurité. Une fois le code d'activation reçu par mail inséré, vous devez fournir vos coordonnées bancaires et votre adresse de facturation. Vous pouvez ensuite bénéficier des 7 jours d'essai gratuit, en pensant bien à résilier avant le terme si vous ne voulez pas que l'abonnement vous soit facturé.Si vous avez acheté un produit de la marque ces derniers mois, votre gratuité sera portée à une année entière. Notons que nous parlons des produits, et non des accessoires Apple. Donc sont concernés l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'iPod Touch. L'Apple Watch, elle, ne vous permet pas de bénéficier de cette extension de gratuité.