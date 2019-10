Apple signe un troisième trimestre solide grâce aux services et à l’iPad

Un succès surprise pour les nouvelles gammes d'iPad



Les services et accessoires pèsent aujourd'hui 30 % des ventes d'Apple



Source : 9to5Mac

Ce mercredi 30 octobre, Apple a publié ces résultats pour le troisième trimestre 2019. Cette période ne comprend pas encore les dernières sorties de la marque, notamment la dernière gamme d'iPhone Apple livre tout de même un trimestre tout à fait solide avec un chiffre d'affaires de 64 milliards de dollars, en hausse de 1,75 % par rapport à l'an dernier. Le bénéfice recule, lui, légèrement à 13,69 milliards de dollars, contre 14,13 à la même période l'année dernière.Dans le détail, c'est l'iPhone qui une fois de plus accuse le coup, avec un chiffre d'affaires de 33,36 milliards de dollars, en recul de 9,23 % par rapport à 2018. Si l'iPhone XR a sauvé les meubles , cette génération 2018 du smartphone a été bien moins performante que ne l'attendaient les équipes d'Apple. Tim Cook a néanmoins indiqué lors de sa présentation que l' iPhone 11 effectuait un bien meilleur démarrage, bien aidé par un prix un peu plus bas qu'à l'accoutumée.La surprise de ces résultats se trouve du côté de l'iPad , qui connaît une croissance de près de 17 % en un an, avec des ventes à 4,66 milliards de dollars. Le renouvellement complet de la gamme durant le printemps, avec de nouveaux appareils à tous les prix, a convaincu la plupart des utilisateurs de se laisser tenter ou de renouveler leur ancien matériel.Comment ne pas aborder la catégorie des services ? C'est l'activité phare d'Apple pour cette année et l'on comprend pourquoi, avec un chiffre d'affaires de 12,51 milliards de dollars en un trimestre (c'est quasiment deux fois plus que le Mac, qui déçoit à « seulement » 6,99 milliards de dollars). La croissance en un an bondi de 18 % et Tim Cook a annoncé que 450 millions de clients Apple sont abonnés à au moins un service. L'arrivée d'Apple TV+ devrait continuer à porter cette activité désormais stratégique.Enfin un petit mot sur les « Autres produits », la catégorie fourre-tout d'Apple qui regroupe principalement les AirPods , les Apple Watch et les casques Beats . L'activité se porte plus que bien avec 6,52 milliards de dollars de ventes et une croissance de 54,39 %.Apple prévoit désormais un trimestre de Noël compris entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un chiffre en hausse par rapport à 2018.