L’iPhone XR est le smartphone le plus expédié de 2019 selon IHS

© Apple

Près de 30 millions d'iPhone XR expédiés en 2019

Classement des smartphones les plus expédiés en 2019 © IHS

De bons résultats imputables à une gamme réduite

Via : CNET

Selon les chiffres d'IHS, l'est tout bonnement le smartphone qui a été le plus expédié en 2019, pointant vers des chiffres de ventes tout aussi exceptionnels.Avec 13,6 millions d'iPhone XR expédiés au premier trimestre 2019 et 13,3 millions au deuxième, Apple caracole en tête du classement des expéditions de smartphone dressé par IHS.Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il représente- pourtant sur la deuxième marche du podium.Smartphone le plus abordable dude 2018 (859 € contre 1 159 € pour l'iPhone XS), l'iPhone XR a su trouver sa place dans le cœur des utilisateurs. Un essai manifestement transformé par Apple, qui ferait de son successeur le mètre-étalon de sa nouvelle gamme de smartphones », explique Jusy Hong, responsable de la recherche et des analyses chez IHS. «(que ses concurrents, ndlr)Il est vrai qu'en dépit d'un marché en véritable ébullition (et ce, malgré des ventes en baisse pour la troisième année consécutive ), Apple s'est toujours astreinte à ne renouveler ses appareils qu'une fois par an., les concurrents les plus féroces de la firme de Cupertino n'hésitent pas à rafraîchir leur gamme tout au long de l'année. On pense notamment à, qui segmente son haut de gamme entre les « P » (mars-avril) et les « Mate » (octobre-novembre), ou encore àUne réussite sur laquelle Apple devrait probablement revenir lors de sa conférence prévue demain soir , au cours de laquelle la firme annoncera ses nouveaux smartphones.