Aux États-Unis, près d’un iPhone vendu sur deux est un XR

67% des iPhone vendus au troisième trimestre sont de dernière génération

L'iPhone XR représente 48% des ventes d'iPhone de dernière génération. © CIRP

Le cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) vient de publier le diagramme représentant la répartition des ventes d'au troisième trimestre de l'année fiscale. Et comme depuis sa sortie en octobre dernier, l'iPhone XR réalise des résultats impressionnants.D'aucuns ont pu pester sur le manque d'innovation entre cette génération d'iPhone et la précédente, reste qu'au dernier trimestre, les iPhone XS, XS Max et XR ontParmi eux, c'est donc l'iPhone XR qui s'en sort le mieux. Nos confrères de iPhoneAddict font d'ailleurs remarquer qu'un plébiscite pareil n'avait pas eu lieu depuis l'iPhone 6, en 2015.Moins cher (859€ contre 1 159€ pour un iPhone XS), aussi performant tout en étant plus grand et plus autonome, l'iPhone XR aligne les bons points. Notre test ne disait d'ailleurs pas autre chose : s'il y a un iPhone a acheter en 2019, c'est celui-ci.