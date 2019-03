Les ventes de smartphones en baisse en 2019 pour la 3ème année consécutive selon IDC

Pixabay

Les mobiles 4G continueront de dominer le marché pendant quelques années

Moins d'1 % de smartphones 5G vendus en 2019

Pour 2019, International Data Corporation (IDC) estime que le marché dessubira une baisse pour la troisième année consécutive, avec une diminution possible des ventes de 0,8 %, pour un total de 1,39 milliard d'appareils écoulés. Mais dès le second trimestre 2019, le buzz deset l'arrivée progressive de ladans le monde devraient relancer la croissance du marché. Contexte.Si les ventes de smartphones ontces dernières années, c'est en partie dû à l'allongement de la durée de vie des appareils, plus coûteux et plus robustes que par le passé. Les crises géopolitiques et le ralentissement de la croissance économique chinoise viennent confirmer la tendance à la baisse. Et si la 5G et les mobiles pliables doivent encore faire leurs preuves, il ne fait aucun doute, pour le cabinet IDC, qu'ils contribueront au renouveau du marché.Ainsi, en 2019, 57,5 millions de smartphones 3G devraient encore être vendus, représentant 4,1 % de parts de marché. En 2023, les téléphones 3G n'occuperont plus que 2,2 % des ventes, et deviendront de vraies reliques. Les mobiles 4G resteront au sommet en 2019 avec 1,33 milliard d'expéditions prévues, soit 95,4 % des ventes totales. Mais progressivement,. Le mobile 4G verra sa part de marché tomber à 71,7 % en 2023.IDC estime que. Cela ne représentera qu'une part infime du marché (0,5 %), mais cette proportion grossira vite puisqu'en 2023, plus dedevraient être vendus, représentant 26 % du marché. Les ventes de mobiles équipés pour accueillir la 5G augmenteront à mesure que le réseau sans fil de cinquième génération tendra vers la maturité.