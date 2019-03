Samsung aurait déjà deux autres designs de smartphones pliables en préparation

Deux nouveaux designs chargés de convaincre une majorité de clients

Le Galaxy Fold va déterminer les futurs axes d'amélioration

Le Galaxy Fold, longtemps attendu par les technophiles, n'a pas été le succès attendu pour le constructeur. Si tout le monde s'est accordé pour pour saluer la prouesse technique, certains n'ont pas manqué de souligner un design décevant, avec une épaisseur très prononcée du smartphone et son encoche trop importante rognant une bonne partie de l'écran une fois déplié.A en croire Bloomberg , Samsung est déjà au travail pour diversifier sa gamme de smartphones flexibles et développerait deux nouveaux designs qui seraient dévoilés dans les prochains mois.Le premier bénéficierait d'une présentation à la verticale, comme les bons vieux téléphones à clapet, à l'inverse du Galaxy Fold qui se déplie comme un livre. Il conserverait son écran externe permettant de voir et d'interagir rapidement avec ses notifications sans avoir besoin de l'intégralité de la surface d'affichage proposée. Il pourrait être présenté avant la fin de cette année, début 2020 au plus tard.La deuxième mouture serait très inspirée du Huawei Mate X , qui a séduit par un écran placé à l'extérieur et sans encoche. Cet appareil serait bien plus fin que le Galaxy Fold, ce que propose déjà Huawei avec une épaisseur de seulement 5,4 mm une fois déplié. Son annonce n'est pas espérée avant l'année prochaine.Samsung travaillerait également à incorporer sa technologie de reconnaissance d'empreintes sous l'écran dans sa future gamme. Sur le Galaxy Fold, le capteur est placé sur le bouton latéral de mise en marche.La résistance de la couche qui recouvre l'écran est également au cœur des préoccupations du constructeur. Samsung souhaite repousser le moment où apparaît une trace de pliure, après environ 10 000 ouvertures/fermetures pour son premier modèle. Le constructeur pourrait d'ailleurs proposer le remplacement gratuit de l'écran à ses premiers acheteurs touchés par le phénomène.On apprend enfin que Samsung va produire à peu près 1 million de Galaxy Fold cette année et analyser les retours de ses clients sur ce premier jet, notamment concernant la nécessité ou non de conserver un écran supplémentaire en façade sur les prochains modèles.