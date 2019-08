C’est officiel : Apple présentera ses nouveaux iPhone le 10 septembre

© Apple

Une information d'abord extraite du code de la bêta d'iOS 13.1, et rapidement confirmée parvia la présente invitation.C'est via un petit jeu de mots qu'Apple convie les enthousiastes à se joindre à elle lors de son événement du. Le terme « innovation » vient ici remplacer le mot « invitation » dans la formule ; laissant entendre qu'elle dévoilera un produit inattendu ?Parce qu'en termes d'innovation, ce que l'on sait de l'iPhone 2019 ne donne pas forcément matière à s'enthousiasmer. Pour rappel, la plus grosse nouveauté de cette édition devrait être l'ajout d'un troisième module photo à l'arrière du smartphone. Une pratique qui a déjà lassé les constructeurs de téléphones Android, qui n'hésitent plus à placer quatre, voire cinq APN sur leurs produits.Du reste, on ne peut que s'interroger sur les couleurs choisies par Apple pour son logo. S'il ne les reprend pas à l'identique, difficile de ne pas penser à un clin d'œil auque la marque n'utilise plus depuis des années. Faut-il s'attendre à un comeback ? Réponse le 10 septembre,