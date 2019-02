MWC 2019 - Nokia dévoile quatre nouveaux smartphones dont le PureView et ses 5 APN

Crédits : Nokia

Nokia PureView 9 : le photophone par excellence... mais sous Snapdragon 845



Écran : 5,99 pouces, P-OLED affichant du QHD+

: 5,99 pouces, P-OLED affichant du QHD+ SoC : Snapdragon 845

: Snapdragon 845 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Batterie : 3 320mAh, compatible recharge sans-fil

: 3 320mAh, compatible recharge sans-fil Capteurs : capteur d'empreintes intégré sous l'écran

: capteur d'empreintes intégré sous l'écran Étanchéité : IP67

Nokia renouvelle son entrée et moyenne gamme



Le Nokia 1 Plus. Crédits : Nokia



Le Nokia 3.2. Crédits : Nokia



Le Nokia 4.2. Crédits : Nokia

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

S'il est tombé de son piédestal depuis le début des années 2000 (et sa traversée du désert sous Windows Phone),ne manque pas d'arguments pour se poser en concurrent sérieux des ténors d'aujourd'hui. En témoigne le, un photophone doté de solides propositions techniques.On parle dudepuis longtemps déjà. Depuis le mois d'août 2018 très exactement. Pour rappel, la gamme PureView du Finlandais Nokia s'est illustrée par le passé pour ses propositions photographiques indécentes. Beaucoup se souviennent notamment duqui, en 2013 déjà, embarquait un capteur de 41 mégapixels.Pour son PureView 9, HMD (la société mère de l'entreprise) a repositionné son scope non pas sur la résolution de ses capteurs, mais sur leurs spécificités propres. Le nouveau flagship est ainsi bardé dede 12 Mpx ouvrant à F/1,8. Ce sont ainsi trois capteurs monochromatiques et deux capteurs couleurs qui travaillent de concert pour vous offrir des photos plus lumineuses et détaillées.Toutes les photos capturées au PureView 9 sont en HDR, et le smartphone vous offre la possibilité d'enregistrer vos clichés- un dérivé du format RAW facilitant la post-production, notamment sur Adobe Lightroom , intégré nativement sur le téléphone.Seul le terrain pourra donner raison ou tort à Nokia en ce qui concerne ses prouesses photographiques. Sous le capot en tout cas, nous avons clairement affaire à un smartphone de 2018. Voyez plutôt :. Sa sortie est fixée à la fin du mois de mars.Et puisqu'il en faut pour toutes les bourses, Nokia a également profité de son panel pour lever le voile sur les nouvelles versions de ses smartphones plus abordables.On démarre avec le(toute ressemblance avec une certaine marque chinoise serait purement fortuite),. Pour ce prix, Nokia vous offre un smartphone à l'écran LCD IPS de 5,45 pouces affichant du 960 x 480 pixels et tournant sous un SoC Mediatek MT6739WW. Il embarque 1 petit Go de mémoire pour 16 Go de stockage et dispose d'une batterie de 2 500 mAh. La capture photo et vidéo est assurée par un unique capteur de 8 mégapixels à l'arrière, et de 5 mégapixels à l'avant. L'ensemble tourne sous, et sera disponible au mois de mars en noir, bleu et rouge.(149,90 €) monte légèrement en gamme en offrant un grand écran de 6,26 pouces à encoche au format 19:9. Il affiche d'ailleurs une résolution plus généreuse en HD+, et jouit d'un SoC signé Qualcomm avec le, auxquels s'adossent 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. À l'arrière, on trouve un capteur de 13 Mpx et à l'avant un de 5 Mpx. Pour ce prix, Nokia dote son smartphone d'un capteur d'empreintes dorsal et d'une batterie bien plus conséquence de 4 000 mAh. Le Nokia 3.2 dispose de la dernière version d'en version noire ou argentée.Petit dernier, leest un smartphone particulièrement compact doté d'une dalle IPS de 5,71 pouces affichant elle aussi du HD+ (1520 x 720 pixels). On monte une nouvelle fois en gamme avec un Snapdragon 439 à bord, ainsi que 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il embarque enfin un double APN de 13 +2 Mpx à l'arrière, et s'équipe d'une batterie de 3 000 mAh. Sortie prévue en