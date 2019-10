Apple TV+ : avant le lancement, Apple réfléchirait à un pack incluant Apple Music

© Apple

Un abonnement croisé Apple TV+ et Apple Music

Apple et Disney fourbissent leurs armes

Apple et Disney arrivent sur le marché de la SVoD le mois prochain. © Disney

Via : The Next Web

Mais pour s'assurer d'attirer le plus de monde dans son escarcelle le 1novembre prochain, Apple songerait à proposer unincluant — à un tarif préférentiel — un abonnement Apple TV+ et Apple Music.D'après le(cité par), Apple songerait à grouper ses deux services à la demande afin d'inciter à davantage de souscriptions lors de la sortie d'Apple TV+.Seulement d'après le, les labels musicaux freinent des quatre fers devant l'hypothèse d'une telle offre. Actuellement vendu 9,99 € par mois, l'abonnement Apple Music verrait logiquement son tarif baisser dans l'optique d'une offre croisée. Entraînant, par conséquent, une baisse de revenus pour les maisons de disque.Pour convaincre, il resterait à Apple l'option de répercuter cette baisse de tarif sur sa propre part du gâteau. Le plus probable, si les labels devaient rester campés sur leur position, serait néanmoins l'hypothèse d'unincluant Apple TV+, Apple Arcade et — aux USA — Apple News.Le mois de novembre s'annonce chargé pour les géants du Web. Outre Google qui doit lancer Stadia , sa plateforme de, le mois de novembre sera aussi marqué par l'arrivée d'Apple TV+ et de Disney+. À l'exception près que ce dernier ne sera pas disponible en France au lancement Outre-Atlantique, Disney a d'ailleurs déjà dévoilé une offre groupée incluant Disney+, le groupe de chaînes sportives ESPN+ ainsi que Hulu — un autre diffuseur de contenus exclusifs appartenant au groupe. Il va sans dire que, si Apple a pour lui l'avantage du prix (on ne pensait pas écrire ça un jour), la guerre de la SVoD ne se joue finalement que sur un seul terrain : celui du catalogue. Et d'après les déclarations d'Apple, son service ne devrait pas être inondé de titres au lancement.Les abonnés à Netflix, eux, regardent la petite guerre se dérouler passivement sous leurs yeux. D'après un sondage mené par le cabinet Piper Jaffray aux États-Unis, 75% des abonnés à Netflix ne prévoient pas de s'abonner à Apple TV+ ou Disney+