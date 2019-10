Apple TV+ et Disney+ n’enthousiasment pas les abonnés à Netflix

© Apple

Et le résultat ne devrait pas être source d'orgueil pour les intéressés. D'après cette étude, 75 % des abonnés à Netflix ne songent pas à s'abonner à Apple TV+ ou Disney+ Pour le dire autrement : moins de trois abonnés à Netflix sur 10 songeraient à ajouter à son panier un abonnement Disney+ ou Apple TV+ lors des prochains mois. Mais les raisons de ce désintérêt pour ces nouvelles plateformes restent floues.», note un analyste de Piper Jaffray.L'auteur de l'étude ajoute malgré tout que la tendance actuelle est bien à la multiplication des services de SVoD. Dans l'optique, écrit-il, de «». Autrement dit : tout n'est pas gravé dans le marbre. Et il y a fort à parier que derrière ce désintérêt de la part des consommateurs se cache aussi et surtout une méconnaissance de leur offre.Car si l'ambition des abonnés américains est de réduire leurs dépenses, Apple TV+ et Disney+ disposent pour eux d'un sacré avantage face à l'ogre Netflix : leur prix.Outre-Atlantique, le service de SVoD d'Apple ne s'affichera qu'à 4,99 $ par mois (4,99 € en France) lors de son lancement le 1er novembre prochain. Disney+, qui arrivera pour sa part le 12 novembre (mais pas en France), offrira des contenus 4K sur 4 écrans simultanés pour 7 $ mensuels seulement . Chez Netflix, une offre équivalente est facturée 16 $.Nul n'ignore que l'argument pécuniaire pèse lourd au moment de choisir une plateforme de streaming. Mais il entre aussi en compétition avec l'épaisseur du catalogue qui est proposé. Et à ce petit jeu, Apple TV+ s'annonce comme le grand perdant de la course.