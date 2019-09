Apple envisage des sorties en salle de cinéma pour ses contenus originaux Apple TV+

The Elephant Queen, Hala et The Banker en 2019

Alors qu' Apple TV+ sera disponible en octobre , nous apprenons que certains longs-métrages originaux sortiront au cinéma plusieurs semaines avant leurs disponibilité sur le service de streaming vidéo de la pomme.Avant la fin de cette année, trois films qui figureront plus tard au catalogue Apple TV+ seront diffusés au cinéma. Le premier d'entre eux est le documentaire The Elephant Queen, dès le 18 octobre. Il sera ensuite proposé sur la plateforme de SVOD le 1er novembre.On aura ensuite Hala, un film qui conte l'histoire d'une jeune musulmane essayant de faire accepter son mode de vie à sa famille, pour laquelle les idéaux religieux sont très importants. Dans les salles obscures le 22 novembre pour une disponibilité sur la plateforme vidéo d'Apple en décembre.Et pour finir l'année, The Banker le 6 décembre, avec une arrivée sur le service de streaming vidéo d'Apple au mois de janvier. L'oeuvre, avec Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, suit deux géants de l'immobilier à l'époque des lois Jim Crow, qui ont renforcé la ségrégation raciale aux États-Unis.Si les spectateurs américains vont pouvoir profiter de ces longs-métrages au cinéma, il est quasiment impossible de voir une initiative similaire en France. A cause de la Chronologie des Médias , Apple serait obligé d'attendre des années avant de lancer ses productions sur le catalogue français d'Apple TV+ après une sortie dans nos salles obscures. Netflix connaît le même problème et a obtenu un léger assouplissement des délais il y a quelques mois, mais sans plus. On peut aussi être assuré que les films d'Apple ne feront pas partie d'une sélection officielle au Festival de Cannes, qui exige qu'un film doit être sorti en salles en France pour prétendre à une récompense.