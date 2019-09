Netflix pourrait rémunérer cinéastes et acteurs en fonction des performances de leurs films

Prime au succès

Séduire les meilleurs talents

Source : Bloomberg

En général, les équipes à l'origine d'une création Netflix sont payées par la plateforme avant même la diffusion du titre. Ce modèle ne dépend donc pas du succès rencontré et garantit une rémunération aux parties impliquées, quoi qu'il arrive. Revers de la médaille : il limite également les revenus, même en cas de carton auprès des spectateurs.Mais l'entreprise californienne songerait à faire évoluer sa politique de rémunération. L'idée serait d'offrir un bonus aux réalisateurs, acteurs et producteurs, dans le cas où leurs films seraient couronnés de succès. Cette définition de la réussite pourrait dépendre des productions. Pour certaines, elle se mesurerait à l'aune du nombre de récompenses décernées par l'industrie cinématographique. Pour d'autres, ce serait la quantité de spectateurs qui ferait foi.Si le projet est loin d'être abouti, mais il aurait dépassé le stade de la réflexion. Des discussions auraient en effet déjà été entamées avec des producteurs. Néanmoins, à l'heure actuelle, aucune décision ne semble avoir été entérinée quant à la nouvelle méthode de rémunération, ou au nombre de personnes susceptibles de recevoir la prime.Quoi qu'il en soit, pour Netflix, il s'agit vraisemblablement de trouver un nouveau moyen de convaincre les meilleurs professionnels du cinéma de travailler pour sa plateforme. Car aujourd'hui, si son système de rétribution garantit un minimum de revenus, il ne peut rivaliser avec les contrats proposés par certains concurrents, tels que Disney. Ce dernier a notamment permis à Robert Downey Jr. d'empocher plusieurs millions de dollars pour son rôle d'dans la saga Marvel.D'autant plus que le leader mondial de la VOD se heurte à une rivalité de plus en plus féroce (Amazon, Apple...), ainsi qu'à une certaine opposition du monde du cinéma. En effet, Netflix exige généralement que ses films soient disponibles sur sa plateforme à peu près au même moment que leur sortie en salles, ce qui a parfois entraîné la grogne de certains exploitants de cinémas, qui ont alors boycotté les œuvres en question.Avec ce nouveau système de rémunération, l'entreprise espérerait ainsi compenser la perte de visibilité induite par le nombre restreint de salles diffusant ses films.