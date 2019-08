Salto, la réponse des chaînes TV françaises à Molotov et Netflix sera lancée début 2020

© Salto

Battre les géants du streaming à leur propre jeu

Des engagements à tenir

Source : 20 Minutes

Annoncée l'année dernière et soumise fin juin à l'Autorité de la concurrence , la plateforme de vidéo à la demande des géants de la télévision française pourra être lancée en 2020, «», indique le régulateur.Ils sont plus de cinq millions d'abonnés à, et plus de sept millions à utiliser régulièrement. C'est un fait : un certain nombre de Français ne porte plus la télévision traditionnelle dans son cœur.Et les géants du PAF de réagir avec: uneau confluent des deux services précités. L'ambition ? Proposer des chaînes de télévision en direct, issues des groupeset, ainsi que des contenus à la demande.Prenant acte du feu vert de l'Autorité de la concurrence,, présidente de France Télévisions, s'est félicitée de la constitution de «»., son homologue chez TF1, a quant à lui reconnu le signal positif envoyé par le régulateur, lequel «», rapporte, patron du groupe M6, se réjouit du lancement prochain de. Une plateforme qu'il décrit comme- vectrice de contenus attractifs.Comme dit en préambule, le feu vert de l'Autorité de la concurrence est soumis à conditions. Détenue en commun par les trois groupes de télévision,. Le régulateur s'inquiète notamment des, en particulier français.», indique le communiqué de l'Autorité de la concurrence Les trois groupes devront aussi, précise le régulateur.Enfin, Salto devra rémunérer ses sociétés mères en vertu d'. Le quotidienindique que l'offre basique sera facturée entre 2 et 5 €, et qu'une offresera facturée entre 7 et 8 €.